கல்லூரியில் தொடர் மரணங்கள் - விசித்திர அடையாளங்கள்...ஓடிடியில் ஒரு திகில் திரில்லர்
இந்தப் படத்தின் கதை மூணாறில் உள்ள ஒரு மருத்துவக் கல்லூரியைச் சுற்றி வருகிறது.
சென்னை,
ஓடிடியில் பல திகில் திரில்லர் படங்கள் வருகின்றன. ஆனால் இந்தப் படம் மிகவும் வித்தியாசமானது. இதுவரை எந்தப் படத்திலும் காட்டப்படாத ஒரு புதிய அம்சத்தைக் காட்டியுள்ளது. சில நாட்களுக்கு முன்பு திரையரங்குகளில் வெளியான இந்தப் படம், நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
தமிழிலும், தெலுங்கிலும் நல்ல வசூலை ஈட்டியது. இந்தப் படத்தின் கதையைப் பொறுத்தவரை...இந்தப் படத்தின் கதை மூணாறில் உள்ள ஒரு மருத்துவக் கல்லூரியைச் சுற்றி வருகிறது. இந்தக் கல்லூரியில் தொடர் மரணங்கள் நடக்கின்றன. உடல்களில் விசித்திரமான அடையாளங்கள் காணப்படுகின்றன. இதன் காரணமாக, கல்லூரியில் ஏதோ ஒன்று இருப்பதாக அனைவரும் சந்தேகிக்கிறார்கள். இதைக் கண்டுபிடிக்க, ரூபன் என்பவர் கல்லூரிக்கு வருகிறார். அவர் ஆவிகளைக் கண்காணிக்க சில அறிவியல் கருவிகளைப் பயன்படுத்துகிறார். அதே நேரத்தில், இறப்புகளுக்குப் பின்னால் சில அதிர்ச்சியூட்டும் ரகசியங்கள் இருப்பதைக் கண்டுபிடிக்கிறார். ஒரு விசித்திரமான ஒலி காரணமாக மாணவர்கள் பயந்து இறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை அவர் புரிந்துகொள்கிறார்.
இதற்கிடையில், கல்லூரியில் மற்றொரு மாணவர் இறக்கிறார். ரூபன் ஒலியைப் பதிவுசெய்து கல்லூரியில் பேய்கள் இருப்பதை உறுதிப்படுத்துகிறார். அதன் பிறகு, கல்லூரியின் கடந்த கால வரலாறைப் பற்றி அவர் அறியத் தொடங்குகிறார். 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அதே கல்லூரியில் ஒரு இசை ஆசிரியர் சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் இறந்ததை அவர் அறிகிறார்.
இதற்கிடையில், மற்றொரு மாணவர் இறந்துவிடுகிறார். தொடர் மாணவர் மரணங்களை அவர் எவ்வாறு தடுத்தார்? அந்த இசை ஆசிரியரின் உண்மையான கதை என்ன? இறுதியில் என்ன நடந்தது? தெரிந்து கொள்ள நீங்கள் இந்தப் படத்தைப் பார்க்க வேண்டும்.
எதிர்பாராத திருப்பங்களைக் கொண்ட இந்த ஹாரர் திரில்லர் படத்தின் பெயர் சப்தம். இதில் ஆதி ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். மூத்த நடிகைகள் சிம்ரன் மற்றும் லைலா இந்த படத்தில் முக்கிய வேடங்களில் நடித்திருக்கின்றனர். மேலும், ரெடின் கிங்ஸ்லி, எம்.எஸ். பாஸ்கர், ராஜீவ் மேனர், விவேக் பிரசன்னா, டி.எஸ்.ஆர். ஸ்ரீனிவாசன் மற்றும் பலர் இந்த படத்தில் நடித்துள்ளனர். தற்போது, இந்த படம் அமேசான் பிரைம் வீடியோவில் தமிழிலும் தெலுங்கிலும் ஸ்டிரீமிங் ஆகிறது.