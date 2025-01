ஓ.டி.டி.யில் வெளியாகும் ஜோஜு ஜார்ஜ் நடித்துள்ள 'பணி' படம்

Pani udane kittum The gripping revenge saga that marked Joju George's directorial debut is coming to Sony LIV on Jan 16th. #JojuGeorge #Abhinaya #Sagar #Juniaz #VishnuVijay #Venuisc #Jintogeorge #Abhayahiranmayi#appupathupappuproductionhouse #adstudios#GokulamGopalan pic.twitter.com/pOEIAIVbtW