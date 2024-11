'லக்கி பாஸ்கர்' திரைப்படத்தின் ஓ.டி.டி தேதி அறிவிப்பு

Bringing the magic of #BlockbusterLuckyBaskhar to your home screens! Watch #LuckyBaskhar on @netflix from 28 November in Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada and Hindi Languages! #LuckyBaskharOnNetflix @dulQuer #VenkyAtluri @gvprakash @Meenakshiioffl @vamsi84 @NimishRavi… pic.twitter.com/RrV1L3y0DN