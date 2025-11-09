ஓடிடி...டிரெண்டிங்கில் நிஹாரிகாவின் தோல்வி படம்

OTT: Recent flop comedy drama trends on Prime Video
தினத்தந்தி 9 Nov 2025 2:43 PM IST
இந்தப் படம் எதிர்மறையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

சென்னை,

சமீபத்தில் தெலுங்கில் வெளியாகி தோல்வியடைந்த நகைச்சுவைப் படமான மித்ர மண்டலி, ஓடிடியில் டிரெண்டிங்கில் உள்ளது.

பிரியதர்ஷி மற்றும் சமூக ஊடகப் பிரபலமான நிஹாரிகா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்த இந்தப் படம் திரையரங்குகளில் படுதோல்வியடைந்தது. விஜயேந்தர் எஸ் இயக்கிய இந்தப் படம் எதிர்மறையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

மித்ர மண்டலி இப்போது தமிழ் , தெலுங்கு, இந்தி ஆகிய மொழிகளில் ஓடிடியில் ஸ்டிரீமிங் ஆகி வருகிறது. சுவாரஸ்யமாக, திரையரங்குகளில் பெரும் டிரோல்களைப் பெற்ற இந்தப் படம், இப்போது அமேசான் பிரைம் வீடியோவில் டிரெண்டிங்கில் உள்ளது.

சில பகுதிகளை நீக்கி திருத்தப்பட்ட பதிப்பு ஓடிடியில் வெளியானது குறிப்பிடத்தக்கது.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

