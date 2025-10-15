"சக்தித் திருமகன்" படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

சக்தித் திருமகன் படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு
தினத்தந்தி 15 Oct 2025 4:04 PM IST
விஜய் ஆண்டனியின் 'சக்தித் திருமகன்' படம் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாக உள்ளது.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவர் விஜய் ஆண்டனி. இவரது நடிப்பில் கடந்த மாதம் ‘சக்தித் திருமகன்’ என்ற படம் வெளியானது. விஜய் ஆண்டனி தயாரித்திருந்த இந்த படத்தை அருண் பிரபு எழுதி இயக்கியிருந்தார். இப்படத்திற்கு தெலுங்கில் 'பத்ரகாளி' என பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படத்தில் த்ரிப்தி கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார்.

அரசியல் கதைக்களத்துடன் உருவாகியுள்ள மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இது ஊழலுக்கு எதிராக, ஒரு தனி மனிதனின் பழிவாங்கல் கதையை மையமாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்துள்ளனர். அதன்படி, இப்படம் வருகிற 24ந் தேதி ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என்று அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

