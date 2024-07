ஓ.டி.டி.யில் வெளியான நடிகை ஊர்வசி, பார்வதி திருவோது நடித்த 'உள்ளொழுக்கு'

One of the finest Malayalam films of this year is finally here! #Ullozhukku is OUT NOW and streaming on Simply South worldwide, excluding India.-@parvatweets | #Urvashi | @christotomy | @RonnieScrewvala | @HoneyTrehan | @RSVPMovies | @MacguffinP | @sanju4475 |… pic.twitter.com/Qw5YddDqVR