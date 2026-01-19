சரிவுடன் நிறைவடைந்த இந்திய பங்குச்சந்தை; இன்றைய நிலவரம்
இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவை சந்தித்ததால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டம் அடைந்தனர்
மும்பை,
இந்திய பங்குச்சந்தை இன்று (19.01.2026 - திங்கட்கிழமை) சரிவுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. அதன்படி, 108 புள்ளிகள் சரிந்த நிப்டி 25 ஆயிரத்து 585 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 203 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் நிப்டி 59 ஆயிரத்து 891 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
அதேபோல், 4 புள்ளிகள் சரிந்த பின் நிப்டி 27 ஆயிரத்து 518 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 324 புள்ளிகள் வீழ்ச்சியடைந்த சென்செக்ஸ் 83 ஆயிரத்து 246 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது.
42 புள்ளிகள் உயர்ந்த மிட்கேப் நிப்டி 13 ஆயிரத்து 655 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. 279 புள்ளிகள் சரிந்த பேங்க் எக்ஸ் 67 ஆயிரத்து 684 புள்ளிகளில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. இந்திய பங்குச்சந்தை சரிவை சந்தித்ததால் முதலீட்டாளர்கள் நஷ்டம் அடைந்தனர்
