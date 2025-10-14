நெட் தேர்வு டிசம்பர் 31-ந்தேதி தொடக்கம்; தேசிய தேர்வுகள் முகமை தகவல்
83 பாடங்களுக்கான நெட் தேர்வுகள் டிசம்பர் 31-ந்தேதி முதல் ஜனவரி 7-ந்தேதி வரை பல்வேறு கட்டங்களாக நடத்தப்பட உள்ளன.
புதுடெல்லி,
ஓராண்டில் ஜூன், டிசம்பர் என இருமுறை கணினி வழியில் நெட் தேர்வு நடைபெறும். இந்த தேர்வை, தேசிய தேர்வுகள் முகமை (என்டிஏ) நடத்துகிறது.
அதன்படி 2025-ம் ஆண்டின் முதல் பருவத்துக்கான தேர்வு, கடந்த ஜூன் 25-ந்தேதி முதல் ஜூன் 29-ந்தேதி வரை நடைபெற்றது. தேர்வு முடிவுகள் ஜூலை 22 அன்று வெளியிடப்பட்டன.
இதனை தொடர்ந்து, நடப்பாண்டு 2-ம் கட்ட டிசம்பர் பருவத்துக்குரிய நெட் தேர்வுக்கான அறிவிப்பாணை சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது. இந்நிலையில் நெட் தேர்வுக்கான கால அட்டவணையை என்டிஏ தற்போது வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி 83 பாடங்களுக்கான நெட் தேர்வுகள் டிசம்பர் 31-ந்தேதி முதல் ஜனவரி 7-ந்தேதி வரை பல்வேறு கட்டங்களாக நடத்தப்பட உள்ளன.
இதுசார்ந்த கூடுதல் தகவல்களை ugcnet.nta.nic.in/www.nta.ac.in என்ற இணையதளத்தில் அறியலாம். ஏதேனும் சந்தேகம் இருப்பின் 011-69227700/40759000 ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொண்டு விளக்கம் பெறலாம் என்று என்டிஏ வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.