தமிழக அரசு மருத்துவமனைகளில் செவிலியர் பணி: உடனே விண்ணப்பிங்க

தினத்தந்தி 8 Dec 2025 12:11 PM IST
கிராம சுகாதார செவிலியர் பணியிடங்களுக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பத்தை தமிழ்நாடு மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வாணையம் தொடங்கியுள்ளது.

சென்னை,

தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள 2,417 கிராம சுகாதார செவிலியர் பணியிடங்களுக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பத்தை தமிழ்நாடு மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வாணையம் தொடங்கியுள்ளது. இப்பணியிடங்களுக்கு பெண் விண்ணப்பதார்கள் வரும் 14-ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2023-ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் அறிவிப்பின்படி, இப்பதவிக்கு விண்ணப்பித்தவர்கள் மீண்டும் விண்ணப்பிக்க தேவையில்லை எனவும், விண்ணப்பத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ளலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுபற்றிய விவரங்கள் வருமாறு:

பணி நிறுவனம்: தமிழ்நாடு மருத்துவ பணியாளர் தேர்வாணையம் (எம்.ஆர்.பி)

காலி பணி இடங்கள்: 2,147

பதவி: துணை செவிலியர் / கிராம சுகாதார செவிலியர் பதவிகள்

கல்வி தகுதி: 12-ம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் பொது சுகாதாரம் மற்றும் தடுப்பு மருத்துவ இயக்குநரால் வழங்கப்படும் இரண்டு வருட பல்நோக்கு சுகாதார பணியாளர்கள் (எம்.பி.எச்.டபிள்யூ-பெண்) பயிற்சிப் படிப்பு, துணை செவிலியர் மருத்துவச்சி (ஏ.என்.எம்.) பயிற்சிப் படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும்.

வயது: பிரிவுக்கு ஏற்ப வயது வரம்பு மாறுபடும்.

தேர்வு முறை: மெரிட் லிஸ்ட், ஆவண சரிபார்ப்பு

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 14-12-2025

இணையதள முகவரி: https://www.mrb.tn.gov.in/notifications.html

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

