சுரேஷ் ரெய்னா, ஷிகர் தவனுக்கு சொந்தமான சொத்துக்கள் அமலாக்கத்துறையால் முடக்கம்
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரர்களான சுரேஷ் ரெய்னா, ஷிகர் தவானின் ரூ.11.14 கோடி சொத்துகளை அமலாக்கத்துறை இன்று அதிரடியாக முடக்கம் செய்துள்ளது.
ஆன்லைன் சூதாட்ட செயலி தொடர்பான வழக்கில் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரர்கள் சுரேஷ் ரெய்னா மற்றும் ஷிகர் தவானின் ரூ. 11 கோடி மதிப்பிலான சொத்துகள் முடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன. ரெய்னாவின் ரூ. 6.64 கோடி சொத்துகளையும், தவானின் ரூ. 4.50 கோடி மதிப்பிலான சொத்துகளையும் முடக்கம் செய்து அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
ஆன்லைன் சூதாட்ட செயலியை சுரேஷ் ரெய்னா விளம்பரப்படுத்தியதாக புகார்கள் எழுந்தன. அதைத் தொடர்ந்து கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் அமலாக்கத்துறை விசாரணையில் ஆஜராகும்படி ரெய்னாவுக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டது. அதன் தொடர்ச்சியாக இருவரது ரூ. 11 கோடி மதிப்பிலான சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் முடக்கம் செய்து நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்கள்.
இந்திய முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் யுவராஜ் சிங், ராபின் உத்தப்பா, நடிகர் சோனு சூட், ஊர்வசி ரவுடேலா, மம்தா பானர்ஜியின் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் எம்பி மிமி சக்கரபோர்த்தி, பெங்காலி நடிகர் அங்குஷ் ஹஸ்ரா உள்ளிட்டவர்களிடம் சூதாட்ட செயலி விவகாரத்தில் அமலாக்கத்துறை விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளது. இதனால் அடுத்தடுத்து இந்த பிரபலங்களும் சிக்கலில் சிக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.