அறிவியலின் எதிர்காலம் இன்றைய இளைய தலைமுறையின் கைகளில் உள்ளது - பிரதமர் மோடி

அறிவியலின் எதிர்காலம் இன்றைய இளைய தலைமுறையின் கைகளில் உள்ளது - பிரதமர் மோடி
x
தினத்தந்தி 12 Aug 2025 8:24 PM IST
t-max-icont-min-icon

'உயர்ந்த இலக்கை அடையுங்கள், பெரிய கனவு காணுங்கள், நினைவில் கொள்ளுங்கள்' என பிரதமர் மோடி இளைஞர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கி உள்ளார்.

புதுடெல்லி,

18வது வானியல் மற்றும் வானியற்பியல் சர்வதேச ஒலிம்பியாட் கருத்தரங்கில் பிரதமர் மோடி காணொளி வாயிலாக பேசியதாவது:-

சர்வதேச ஒத்துழைப்பின் சக்தியை இந்தியா நம்புகிறது. .இதுவரை நடந்த ஒலிம்பியாட்களில் இதுவே மிகப்பெரியது என்று எனக்குச் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்வை சாத்தியமாக்கிய ஹோமி பாபா அறிவியல் கல்வி மையம் மற்றும் டாடா ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கு நன்றி கூறுகிறேன்.

அறிவியல் ஆர்வத்தை வளர்ப்பதிலும், இளம் மனங்களை மேம்படுத்துவதிலும் இந்தியா ஆழ்ந்த அர்ப்பணிப்புடன் உள்ளது. உயர்ந்த இலக்கை அடையுங்கள், பெரிய கனவு காணுங்கள், நினைவில் கொள்ளுங்கள். இந்தியாவில், வானம் எல்லை அல்ல, அது வெறும் ஆரம்பம் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.

இந்தியாவில் பாரம்பரியம் புதுமையை சந்திக்கிறது, ஆன்மீகம் அறிவியலை சந்திக்கிறது, ஆர்வம் படைப்பாற்றலை சந்திக்கிறது. உலகின் மிக உயரமான வானியல் ஆய்வகங்களில் ஒன்றை லடாக்கில் நடத்துகிறோம். . கடல் மட்டத்திலிருந்து 4500 மீட்டர் உயரத்தில், நட்சத்திரங்களுடன் கைகுலுக்கும் அளவுக்கு அருகில் உள்ளது. ஆராய்ச்சி சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் இந்தியா பில்லியன் கணக்கான டாலர்களை முதலீடு செய்கிறது. இதை இன்றைய இளைய தலைமுறை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

அறிவியலின் எதிர்காலம் உங்கள் (இன்றைய தலைமுறையின்) கைகளில் உள்ளது, அது கற்பனை மற்றும் இரக்கத்துடன் நிஜ உலகப் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதில் உள்ளது. வெளியே என்ன இருக்கிறது என்று கேட்க நான் உங்களை வலியுறுத்துகிறேன்

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper)

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X