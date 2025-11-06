மூர்மார்க்கெட்-திருப்பதி பயணிகள் ரெயில் சேவையில் மாற்றம்
பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள இருப்பதால் ரெயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
சென்னை,
தெற்கு ரெயில்வே சென்னை கோட்டம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:-
திருப்பதியில் பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ள இருப்பதால் வருகிற பிப்ரவரி 5-ந்தேதி வரையில் மூர்மார்க்கெட், அரக்கோணத்தில் இருந்து திருப்பதி செல்லும் பயணிகள் ரெயில் திருச்சானூர் வரையும், திருப்பதியில் இருந்து புறப்படும் ரெயில்கள் திருச்சானூரில் இருந்து புறப்பட்டு மூர்மார்க்கெட், அரக்கோணம் வரையிலும் இயக்கப்படும். அதன் விவரம் வருமாறு:-
* அரக்கோணத்தில் இருந்து வருகிற பிப்ரவரி 5-ந்தேதி வரையில் காலை 9.15 மணிக்கு புறப்பட்டு திருப்பதி செல்லும் பயணிகள் ரெயில் (வண்டி எண்.66043), அதற்கு மாற்றாக திருச்சானூர் வரை இயக்கப்படும்.
* திருப்பதியில் இருந்து வருகிற பிப்ரவரி 5-ந்தேதி வரையில் மாலை 3.40 மணிக்கு புறப்பட்டு அரக்கோணம் வரும் பயணிகள் ரெயில் (66044), அதற்கு மாற்றாக திருச்சானூரில் இருந்த மாலை 3.50 மணிக்கு புறப்பட்டு அரக்கோணம் வரும்.
* திருப்பதியில் இருந்து வருகிற பிப்ரவரி 5-ந்தேதி வரையில் மதியம் 1.25 மணிக்கு புறப்பட்டு மூர்மார்க்கெட் (சென்னை சென்டிரல்) வரும் பயணிகள் ரெயில் (66070), அதற்கு மாற்றாக திருச்சானூரில் இருந்து மதியம் 1.30 மணிக்கு புறப்பட்டு மூர்மார்க்கெட் வரும்.
* மூர்மார்க்கெட்டில் இருந்த வருகிற பிப்ரவரி 5-ந்தேதி வரையில் காலை 9.50 மணிக்கு புறப்பட்டு திருப்பதி செல்லும் பயணிகள் ரெயில் (66069), அதற்கு மாற்றாக திருச்சானூர் வரை இயக்கப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.