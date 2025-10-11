திருச்செந்தூர் கோவிலில் உண்டியல் வருமானம் ரூ.5¼ கோடி
திருச்செந்தூர் கோவிலில் 1.9 கிலோ தங்கம், 72 கிலோ வெள்ளியும் காணிக்கையாக கிடைத்தது.
திருச்செந்தூர்,
திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் பக்தர்கள் செலுத்தும் உண்டியல் காணிக்கை மாதந்தோறும் எண்ணப்படுகிறது. அதன்படி கோவிலில் பக்தர்கள் செலுத்திய உண்டியல் காணிக்கை எண்ணும் பணி கடந்த 2 நாட்கள் நடந்தது. கோவில் தக்கார் அருள்முருகன் தலைமை தாங்கினார். இணை ஆணையர் ராமு முன்னிலையில் தன்னார்வலர்கள், கோவில் பணியாளர்கள் உண்டியல் காணிக்கை எண்ணும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இதில் மொத்தம் ரூ.5 கோடியே 28 லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 38-ஐ பக்தர்கள் காணிக்கையாக செலுத்தி இருந்தனர்.மேலும் 1 கிலோ 905 கிராம் தங்கமும், 72 கிலோ 225 கிராம் வெள்ளி பொருட்களையும், 1,922 வெளிநாட்டு பண நோட்டுகளும் பக்தர்கள் காணிக்கையாக செலுத்தி இருந்தனர்.
