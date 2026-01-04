இன்றைய முக்கிய செய்திகள்... சில வரிகளில்... 04.01.2026
உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை இன்று நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வுகளை உடனுக்கு உடன் இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.
Live Updates
2026-01-04 03:55:54
- 4 Jan 2026 10:21 AM IST
திருச்சூர் ரயில் நிலையத்தில் பயங்கர தீ விபத்து
கேரளாவின் திருச்சூர் ரயில் நிலையத்தில் இன்று காலை ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் சுமார் 600 இரு சக்கர வாகனங்கள் எரிந்து நாசம் அடைந்தன. சோதனை ஓட்டத்திற்கு செல்லக் கூடிய ரயில் எஞ்ஜினும் தீக்கிரையானது. தீ கட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்ட நிலையில், இது குறித்து விசாரணை நடந்துவருகிறது
Related Tags :
Next Story