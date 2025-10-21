இன்றைய முக்கிய செய்திகள் சில வரிகளில்.. 21-10-2025
உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை இன்று நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வுகளை உடனுக்கு உடன் இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.
2025-10-21 03:44:56
- 21 Oct 2025 9:17 AM IST
டெல்லி இனிப்பு கடையில் ‘ஜிலேபி’ செய்த ராகுல்காந்தி
மக்களவை எதிர்க்கட்சித்தலைவரும், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான ராகுல்காந்தி பழைய டெல்லியில் உள்ள புகழ்பெற்ற இனிப்பு கடை ஒன்றுக்கு சென்றார். அங்கு அவர் ஜிலேபி மற்றும் லட்டு போன்ற இனிப்புகளை தனது கையால் செய்தார். இந்த வீடியோவை தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டிருந்த ராகுல்காந்தி, மக்கள் தங்கள் வீடுகளில் கொண்டாடிய தீபாவளி பண்டிகையின் சிறப்பம்சங்களை வெளியிடுமாறும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்.மேலும் அவர், ‘தீபாவளியின் உண்மையான இனிப்பு என்பது வெறும் சாப்பாட்டில் மட்டுமல்ல, உறவுகள் மற்றும் இணக்கத்தில்தான் உள்ளது’ எனவும் குறிப்பிட்டு இருந்தார்.
