இன்றைய முக்கிய செய்திகள்.. சில வரிகளில்.. 08-01-2026
உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை இன்று நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வுகளை உடனுக்கு உடன் இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.
Live Updates
- 8 Jan 2026 9:52 AM IST
திருப்பரங்குன்றம் வழக்கு: சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ராம ரவிக்குமார் கேவியட் மனு தாக்கல்
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றலாம் என்று ஐகோர்ட்டு மதுரை கிளை உத்தரவு பிறப்பித்தது.
- 8 Jan 2026 9:50 AM IST
முதல் கட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஏப்ரல் 1-ந் தேதி தொடக்கம்
முதல்கட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணியான வீடுகள் பட்டியலிடுதல் மற்றும் கணக்கெடுக்கும் பணிகள் ஏப்ரல் 1-ந் தேதி தொடங்குவதாக மத்திய அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
- 8 Jan 2026 9:45 AM IST
விசா சேவை நிறுத்தம்: இந்தியா - வங்காளதேசம் தூதரக ரீதியான பதற்றம் அதிகரிப்பு
வங்காளதேசத்தில் இந்து இளைஞர்கள் கொல்லப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருந்தது.
- 8 Jan 2026 9:44 AM IST
ஜனநாயகன் திரைப்பட சான்று பிரச்சினையில் விஜய்க்கு காங்கிரஸ் எம்.பி ஆதரவு
விஜய் அரசியலில் கால் பதித்துள்ள நிலையில், 'ஜனநாயகன்' படத்திற்கு ஏற்பட்டுள்ள இந்த நெருக்கடி அரசியல் ரீதியாக வழங்கப்படும் அழுத்தம் என விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. இந்த நிலையில், விஜய்க்கு ஆதரவாக காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
- 8 Jan 2026 9:42 AM IST
பொங்கலுக்கு கூடுதல் சிறப்பு ரெயில்கள் அறிவித்த தெற்கு ரெயில்வே.. தொடங்கியது முன்பதிவு
சிறப்பு ரெயில்களுக்கான முன்பதிவு இன்று காலை 8 மணி முதல் தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
- 8 Jan 2026 9:41 AM IST
சென்னை புத்தகக் காட்சியை இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் மு.க.ஸ்டாலின்
அனைத்து நாட்களிலும் காலை 11:00 மணி முதல் இரவு 8:30 மணி வரை பொதுமக்கள் அனுமதிக்கப்படுவர்.
- 8 Jan 2026 9:40 AM IST
“தமிழர்களே, வெல்வோம் ஒன்றாக..” முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்ட பதிவு
தமிழ்நாட்டின் மண் - மொழி - மானம் காத்து வெல்வோம் ஒன்றாக என்று முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
- 8 Jan 2026 9:39 AM IST
சென்னை எழும்பூரில் நாளை முதல் போக்குவரத்து மாற்றம்
போக்குவரத்து நெரிசலை சரிசெய்ய தற்காலிக போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்படவுள்ளது.
- 8 Jan 2026 9:38 AM IST
விஜய்யின் “ஜனநாயகன்” படத்துக்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்க கோரிய வழக்கு: நாளை தீர்ப்பு வெளியாகுமா..?
ஜனநாயகன் திரைப்படம் ஒத்திவைக்கப்பட்டதை அதன் பட தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது.
- 8 Jan 2026 9:36 AM IST
மேலும் வலுப்பெற்ற காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்.. புயலாக மாறுமா..?
தமிழ்நாட்டில் ஜன.9, 10 ஆகிய தேதிகளில் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதால் ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.