இன்றைய முக்கிய செய்திகள்.. சில வரிகளில்.. 09-11-2025
உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை இன்று நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வுகளை உடனுக்கு உடன் இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.
Live Updates
2025-11-09 04:07:22
- 9 Nov 2025 10:42 AM IST
காவலர் பணிக்கான எழுத்துத் தேர்வு தொடங்கியது
தமிழக காவல்துறையில் 2ஆம் நிலை காவலர் பணிக்கான எழுத்துத் தேர்வு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. காலை 10 மணிக்கு தொடங்கிய தேர்வு நண்பகல் 12.45 மணி வரை நடைபெறுகிறது. மொத்தம் 3,644 காலிப்பணியிடங்களுக்கு 2.25 லட்சம் பேர் இந்த தேர்வை எழுதுகிறார்கள். 45 தேர்வு மையங்களில் இந்த தேர்வு நடைபெறுகிறது. தேர்வில் முறைகேட்டைத் தடுக்க விண்ணப்பதாரரின் இடது கை விரல் ரேகை பதிவு செய்யப்படுகிறது.
