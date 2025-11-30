சண்டே ஸ்பெஷல்: சுவையான காலிபிளவர் குருமா செய்வது எப்படி..?

சண்டே ஸ்பெஷல்: சுவையான காலிபிளவர் குருமா செய்வது எப்படி..?
தினத்தந்தி 30 Nov 2025 7:38 AM IST
இந்த வாரம் பேச்சுலர்ஸ் சமையல் பகுதியில் காலிபிளவர் குருமா எப்படி செய்வது என்பதை பற்றி பார்க்கப்போகிறோம்.


இட்லி-தோசை, சப்பாத்தி, சாதத்துக்கு தொட்டுக்கொள்ள சுவையான காலிபிளவர் குருமா சரியான காம்பினேஷன் ஆகும்.

தேவையான பொருட்கள்

காலிபிளவர்-1

சின்ன வெங்காயம் - 100 கிராம் (உறித்தது)

இஞ்சி, பூண்டு பேஸ்ட் - 1 ஸ்பூன்

மிளகாய் தூள் - 1 ஸ்பூன்

மல்லித் தூள் - 2 ஸ்பூன்

கரம் மசாலா தூள் - அரை ஸ்பூன்

மஞ்சள் தூள் - அரை ஸ்பூன்

தேங்காய் - 2 துண்டு

தக்காளி - 2

எண்ணெய் - 1 தேக்கரண்டி

உப்பு - தேவையான அளவு

செய்முறை

அடுப்பில் கடாய் வைத்து எண்ணெய் ஊற்றி காய்ந்ததும், சின்ன வெங்காயத்தை விழுதாக அரைத்து, அதை சேர்த்து வதக்கவும். சற்று வதங்கியதும் இஞ்சி - பூண்டு விழுதை சேர்த்து மீண்டும் வதக்கவும். காலிபிளவரை சுத்தம் செய்து சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி வெந்நீரில் சிறிது நேரம் ஊறவைத்து அதன் பின்பு வடிகட்டி கடாயில் சேர்க்கவும். (காலிபிளவரில் சிறிய புழு இருக்க வாய்ப்பு உள்ளது. வெந்நீரில் போடும்போது புழுக்கள் இருந்தாலும் வெளியே வந்துவிடும்)

இதோடு, மிளகாய் தூள், மல்லித்தூள், மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா தூள் ஆகியவற்றை சேர்த்து வதக்கி தேவையான அளவு தண்ணீர் விட்டு, அடுப்பில் தீயை குறைத்து வேகவிடவும்.

காலிபிளவர் வெந்ததும், அரைத்து வைத்த தேங்காய் மற்றும் தக்காளி விழுதை சேர்க்கவும். தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்துக்கொள்ளவும். நன்கு கொதி வந்ததும் எண்ணெய் தானாக பிரியும். எண்ணெய் பிரிந்துவிட்டாலே சமையல் வேலை முடிந்தது என்று அர்த்தம். கடைசியாக கொத்தமல்லி இலைகளை தூவி பரிமாறலாம்.



