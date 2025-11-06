ஐ.சி.சி. தரவரிசை: முதலிடத்தில் நீடிக்கும் வருண் சக்கரவர்த்தி
திலக் வர்மா 3-வது இடத்திலும், கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் 8-வது இடத்திலும் உள்ளனர்.
துபாய்,
சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐ.சி.சி.) டி20 போட்டி வீரர்களின் புதிய தரவரிசை பட்டியலை நேற்று வெளியிட்டது. இதில் பேட்டர்களின் தரவரிசையில் இந்திய வீரர் அபிஷேக் ஷர்மா 925 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார். திலக் வர்மா 3-வது இடத்திலும், கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் 8-வது இடத்திலும் உள்ளனர்.
பந்து வீச்சாளர் தரவரிசையில் சுழற்பந்து வீச்சாளரான தமிழகத்தை சேர்ந்த வருண் சக்ரவர்த்தி ‘நம்பர் 1’ ஆக வலம் வருகிறார். வெஸ்ட் இண்டீசின் அகில் ஹூசைன் 2-வது இடமும், ஆப்கானிஸ்தானின் ரஷித்கான் 3-வது இடமும் வகிக்கிறார்கள். இந்திய சுழற்பந்து வீச்சாளர் குல்தீப் யாதவ் 5 இடங்கள் சரிந்து 15-வது இடத்தை பெற்றுள்ளார்.
Related Tags :
Next Story