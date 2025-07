கால்பந்து உலகை உலுக்கிய சம்பவம்.. கார் விபத்தில் 28 வயதான பிரபல வீரர் பலி.. ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி

A Federação Portuguesa de Futebol e todo o Futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, esta madrugada, em Espanha.Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 internacionalizações pela Seleção Nacional A, Diogo… pic.twitter.com/EN901fH6FG