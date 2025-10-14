உலகக் கோப்பை கால்பந்து போட்டிக்கு கானா தகுதி

உலகக் கோப்பை கால்பந்து போட்டிக்கு கானா தகுதி
x
தினத்தந்தி 14 Oct 2025 6:32 AM IST
t-max-icont-min-icon

தகுதி சுற்று போட்டி கண்டங்கள் வாரியாக நடந்து வருகிறது.

அக்ரா,

48 அணிகள் பங்கேற்கும் 23-வது உலகக் கோப்பை கால்பந்து போட்டி அடுத்த ஆண்டு ஜூன், ஜூலை மாதங்களில் கனடா, மெக்சிகோ, அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளில் நடக்கிறது. போட்டியை நடத்தும் நாடுகளை தவிர மற்ற அணிகள் தகுதி சுற்று மூலமே நுழைய முடியும். தகுதி சுற்று போட்டி கண்டங்கள் வாரியாக நடந்து வருகிறது.

இதில் ஆப்பிரிக்க கண்டத்துக்கான தகுதி சுற்றில் கானா தலைநகர் அக்ராவில் நடந்த ‘ஐ’ பிரிவின் 10-வது மற்றும் கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் கானா, கொமரோஸ் அணியுடன் மோதியது. பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் கானா அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் கொமரோசை வீழ்த்தியது. . லீக் சுற்று முடிவில் கானா அணி (8 வெற்றி, ஒரு டிரா, ஒரு தோல்வி) 25 புள்ளிகளுடன் தனது பிரிவில் முதலிடம் பிடித்து 5-வது முறையாக உலகக் கோப்பை போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது. இதுவரை 18 நாடுகள் தகுதி கண்டுள்ளன.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X