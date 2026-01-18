- செய்திகள்
ஆஸ்திரேலிய ஓபன்: அல்காரஸ் அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேற்றம்
ஸ்பெயின் வீரர் கார்லஸ் அல்காரஸ் - ஆஸ்திரேலியா வீரர் ஆடம் வில்டன் ஆகியோர் மோதினர்.
சிட்னி,
2026-ம் ஆண்டின் முதல் கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டியான ஆஸ்திரேலியா ஓபன் இன்று தொடங்கியது. ஆண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவில் முதல் சுற்றில் ஸ்பெயின் வீரர் கார்லஸ் அல்காரஸ் - ஆஸ்திரேலியா வீரர் ஆடம் வில்டன் ஆகியோர் மோதினர்.
பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் தொடக்கம் முதல் ஆதிக்கம் செலுத்திய அல்காரஸ் 6-3, 7(7)-6(2), 6-2 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
