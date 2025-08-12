சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ்: நம்பர் 1 வீரர் 4-வது சுற்றுக்கு தகுதி
சினெர் 3-வது சுற்றில் கேப்ரியல் டியாலோ உடன் மோதினார்.
சின்சினாட்டி,
பல முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ள சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 3-வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் நம்பர் 1 வீரரான இத்தாலியின் ஜானிக் சினெர், கனடாவின் கேப்ரியல் டியாலோ உடன் மோதினார்.
இதில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய சினெர் 6-2 மற்றும் 7-6 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று 4-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
இவர் 4-வது சுற்றில் அட்ரியன் மன்னாரினோ உடன் மோத உள்ளார்.
Related Tags :
Next Story