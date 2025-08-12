சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ்: சிட்சிபாஸ் அதிர்ச்சி தோல்வி

தினத்தந்தி 12 Aug 2025 7:47 PM IST
ஸ்டீபனோஸ் சிட்சிப்போஸ் - பிரான்ஸ் வீரர் பெஞ்சமின் போன்சி உடன் மோதினார்.

சின்சினாட்டி,

சின்சினாட்டி ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் அமெரிக்காவில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடந்த ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் 3-வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் கிரீக் வீரர் ஸ்டீபனோஸ் சிட்சிப்போஸ் - பிரான்ஸ் வீரர் பெஞ்சமின் போன்சி உடன் மோதினார்.

பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாக விளையாடிய பெஞ்சமின் போன்சி 6(4)-7(7) ,6-3,6-4 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்றார். இதனால் சிட்சிபாஸ் தொடரிலிருந்து வெளியேறினார்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

