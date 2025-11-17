ஆண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்: இரட்டையர் பிரிவில் ஹென்றி - ஹாரி ஜோடி சாம்பியன்

image courtesy:twitter/@atptour

தினத்தந்தி 17 Nov 2025 2:54 PM IST
இறுதிப்போட்டியில் ஹென்றி பேட்டன்- ஹாரி ஜோடி இங்கிலாந்து இணையுடன் மோதியது.

துரின்,

இத்தாலியின் துரின் நகரில் நடந்த ஆண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்பின் இரட்டையர் இறுதி ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்தின் ஹென்றி பேட்டன்- பின்லாந்தின் ஹாரி ஹெலியோவாரா ஜோடி, இங்கிலாந்தின் சலிஸ்பரி- ஸ்குப்ஸ்கி இணையுடன் மோதியது.

விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் ஹென்றி பேட்டன்- பின்லாந்தின் ஹாரி ஹெலியோவாரா இணை 7-5 மற்றும் 6-3 என்ற நேர் செட்டில் வெற்றி பெற்று முதல்முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

