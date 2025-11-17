- செய்திகள்
- சினிமா
- வெப்ஸ்டோரி
- விளையாட்டு
- வணிகம்
- கல்வி/வேலைவாய்ப்பு
- ஆன்மிகம்
- ஜோதிடம்
- தலையங்கம்
- ஆரோக்யம்
- இ-பேப்பர்
- புகார் பெட்டி
- ஸ்பெஷல்ஸ்
- DT Apps
ஆண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்: இரட்டையர் பிரிவில் ஹென்றி - ஹாரி ஜோடி சாம்பியன்
இறுதிப்போட்டியில் ஹென்றி பேட்டன்- ஹாரி ஜோடி இங்கிலாந்து இணையுடன் மோதியது.
துரின்,
இத்தாலியின் துரின் நகரில் நடந்த ஆண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்பின் இரட்டையர் இறுதி ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்தின் ஹென்றி பேட்டன்- பின்லாந்தின் ஹாரி ஹெலியோவாரா ஜோடி, இங்கிலாந்தின் சலிஸ்பரி- ஸ்குப்ஸ்கி இணையுடன் மோதியது.
விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் ஹென்றி பேட்டன்- பின்லாந்தின் ஹாரி ஹெலியோவாரா இணை 7-5 மற்றும் 6-3 என்ற நேர் செட்டில் வெற்றி பெற்று முதல்முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது.
விளையாட்டு
சினிமா
ஸ்பெஷல்ஸ்
Group sites
எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு
Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemapகாப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire