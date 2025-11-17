ஆண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்: ஜானிக் சினெர் சாம்பியன்
ஒற்றையர் பிரிவில் நேற்று நடைபெற்ற இறுதிப்போட்டியில் ஜானிக் சினெர் - அல்காரஸ் மோதினர்.
8 முன்னணி வீரர்கள் இடையிலான ஏ.டி.பி. இறுதி சுற்று எனப்படும் ஆண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி இத்தாலியின் துரின் நகரில் நடந்து வந்தது. இதில் ஒற்றையர் பிரிவில் நேற்று நடைபெற்ற இறுதிப்போட்டியில் ஜானிக் சினெர் (இத்தாலி) - அல்காரஸ் (ஸ்பெயின்) மோதினர். விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் ஜானிக் சினெர் 7-6 (7-4), 7-5 என்ற செட் கணக்கில் அல்காரசை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார்.
இரட்டையர் இறுதி ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்தின் ஹென்றி பேட்டன்- பின்லாந்தின் ஹாரி ஹெலியோவாரா ஜோடி 7-5, 6-3 என்ற நேர் செட்டில் இங்கிலாந்தின் சலிஸ்பரி - ஸ்குப்ஸ்கி இணையை தோற்கடித்து முதல்முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது.
Related Tags :
Next Story