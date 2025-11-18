டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்: சினெர், அல்காரஸ் பெற்ற பரிசுத்தொகை எவ்வளவு..?

டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்: சினெர், அல்காரஸ் பெற்ற பரிசுத்தொகை எவ்வளவு..?
x

image courtesy:twitter/@atptour

தினத்தந்தி 18 Nov 2025 4:47 PM IST (Updated: 18 Nov 2025 4:59 PM IST)
t-max-icont-min-icon

இந்த தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் அல்காரசை வீழ்த்தி சினெர் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.

துரின்,

டாப்-8 வீரர்கள் மட்டுமே பங்கேற்ற ஏ.டி.பி. இறுதி சுற்று எனப்படும் ஆண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி இத்தாலியின் துரின் நகரில் நடைபெற்றது.

இதன் இறுதிப்போட்டியில் உலகின் ‘நம்பர் 1’ வீரர் கார்லஸ் அல்காரசும் (ஸ்பெயின்), 2-ம் நிலை வீரர் ஜானிக் சினெரும் (இத்தாலி) மோதினர். விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் சினெர் 7-6 மற்றும் 7-5 என்ற நேர் செட் கணக்கில் அல்காரசை தோற்கடித்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.

சாம்பியன் பட்டம் வென்ற சினெர் மொத்தம் ரூ.45 கோடியை பரிசுத்தொகையாக அள்ளினார். 2-வது இடத்தை பிடித்த அல்காரஸ் ரூ.24 கோடி பெற்றார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X