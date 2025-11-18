டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்: சினெர், அல்காரஸ் பெற்ற பரிசுத்தொகை எவ்வளவு..?
இந்த தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் அல்காரசை வீழ்த்தி சினெர் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.
துரின்,
டாப்-8 வீரர்கள் மட்டுமே பங்கேற்ற ஏ.டி.பி. இறுதி சுற்று எனப்படும் ஆண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி இத்தாலியின் துரின் நகரில் நடைபெற்றது.
இதன் இறுதிப்போட்டியில் உலகின் ‘நம்பர் 1’ வீரர் கார்லஸ் அல்காரசும் (ஸ்பெயின்), 2-ம் நிலை வீரர் ஜானிக் சினெரும் (இத்தாலி) மோதினர். விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் சினெர் 7-6 மற்றும் 7-5 என்ற நேர் செட் கணக்கில் அல்காரசை தோற்கடித்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.
சாம்பியன் பட்டம் வென்ற சினெர் மொத்தம் ரூ.45 கோடியை பரிசுத்தொகையாக அள்ளினார். 2-வது இடத்தை பிடித்த அல்காரஸ் ரூ.24 கோடி பெற்றார்.
