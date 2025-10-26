வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ்: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார் அலெக்சாண்டர் ஸ்வேரெவ்

கோப்புப்படம்

தினத்தந்தி 26 Oct 2025 12:00 PM IST (Updated: 26 Oct 2025 12:00 PM IST)
இறுதிப்போட்டியில் ஸ்வேரெவ், இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னெர் உடன் மோத உள்ளார்.

வியன்னா,

வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஆஸ்திரியாவில் நடந்து வருகிறது. இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் நேற்று நடைபெற்ற அரையிறுதி ஆட்டம் ஒன்றில் முன்னணி வீரர்களான அலெக்சாண்டர் ஸ்வேரெவ் (ஜெர்மனி) - லோரென்சோ முசெட்டி (இத்தாலி) ஆகியோர் மோதினர்.

இந்த மோதலில் தொடக்கம் முதலே அபாரமாக செயல்பட்டு ஆதிக்கம் செலுத்திய அலெக்சாண்டர் ஸ்வேரெவ் 6-4, 7-5 என்ற செட் கணக்கில் முசெட்டியை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார். இன்று நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் ஸ்வேரெவ், இத்தாலியின் ஜானிக் சின்னெர் உடன் மோத உள்ளார்.

