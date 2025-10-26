வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ்: ஜானிக் சின்னெர் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேற்றம்

தினத்தந்தி 26 Oct 2025 9:15 AM IST (Updated: 26 Oct 2025 9:15 AM IST)
வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஆஸ்திரியாவில் நடந்து வருகிறது.

வியன்னா,

வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஆஸ்திரியாவில் நடந்து வருகிறது. இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் நேற்று நடைபெற்ற அரையிறுதி ஆட்டம் ஒன்றில் முன்னணி வீரர்களான ஜானிக் சின்னெர் (இத்தாலி) - ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினார் ஆகியோர் மோதினர்.

இந்த மோதலில் தொடக்கம் முதலே அபாரமாக செயல்பட்டு ஆதிக்கம் செலுத்திய ஜானிக் சின்னெர் 6-3, 6-4 என்ற நேர் செட் கணக்கில் அலெக்ஸ் டி மினாரை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறினார்.

