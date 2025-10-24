வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ்: லோரென்சோ முசெட்டி காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்

தினத்தந்தி 24 Oct 2025 8:50 AM IST
வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஆஸ்திரியாவில் நடந்து வருகிறது.

வியன்னா ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் ஆஸ்திரியாவில் நடந்து வருகிறது. ஆண்களுக்கான ஒற்றையர் பிரிவின் 2வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் முன்னணி வீரரான லோரென்சோ முசெட்டி (இத்தாலி) - அர்ஜெண்டினாவின் தாமஸ் மார்ட்டின் எட்செவரி உடன் மோதினார்.

இந்த மோதலில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய லோரென்சோ முசெட்டி 6-3, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் லோரென்சோ முசெட்டியை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

