பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்: தொடக்க ஆட்டத்தில் ஸ்வியாடெக் வெற்றி
ரியாத்,
முன்னணி 8 வீராங்கனைகள் மற்றும் டாப்-8 ஜோடிகள் மட்டும் பங்கேற்கும் பெண்கள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி சவுதி அரேபியாவின் ரியாத் நகரில் நேற்று தொடங்கியது. இதில் ஒற்றையர் பிரிவில் களம் இறங்கும் வீராங்கனைகள் ஸ்டெபி கிராப், செரீனா வில்லியம்ஸ் என்ற பெயரில் இரு பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஒவ்வொருவரும் தங்கள் பிரிவில் உள்ள மற்றவர்களுடன் தலா ஒரு முறை மோத வேண்டும்.
ஒற்றையர் பிரிவில் நேற்று நடைபெற்ற முதல் ஆட்டத்தில் (செரீனா பிரிவு) விம்பிள்டன் சாம்பியனான இகா ஸ்வியாடெக் (போலந்து) 6-1, 6-2 என்ற நேர்செட்டில் மேடிசன் கீசை (அமெரிக்கா) தோற்கடித்து போட்டியை வெற்றியுடன் தொடங்கினார்.
