சினிமா செய்திகள்

லோகேஷ் கனகராஜ் டைரக்‌ஷனில், `மாஸ்டர்' ; விஜய் முதன்முதலாக மீசை இல்லாமல் நடித்தார்! + "||" + In Lokesh Kanakaraj Direction, `Master '; Vijay first played without a mustache!

