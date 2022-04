சினிமா செய்திகள்

சுந்தர்.சி, ஜெய் நடிக்கும் 'பட்டாம்பூச்சி' படத்தின் டீசர் வெளியானது..! + "||" + 'Pattampoochi' teaser: Sundar C's film is a battle between a ruthless psychopath and a broken cop

சுந்தர்.சி, ஜெய் நடிக்கும் 'பட்டாம்பூச்சி' படத்தின் டீசர் வெளியானது..!