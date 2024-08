கார்த்தியின் 'மெய்யழகன்' இசை வெளியீட்டு விழா தேதி அறிவிப்பு

Keep your hearts open for songs that will transport you into the rooted world of our #Meiyazhagan Get ready for a celebration of emotions. ஆகஸ்ட் 31 முதல் இசை | Audio From August 31 ✨#MeiyazhaganFromSep27@Karthi_Offl @thearvindswami #PremKumar @Suriya_offl #Jyotika… pic.twitter.com/crEzlq2Lij