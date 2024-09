'கண்ணப்பா' படத்தின் புதிய போஸ்டர் - வைரலாகும் நடிகை ஐஸ்வர்யாவின் தோற்றம்

Introducing #Aishwarya as #Maremma who is set to unleash wildness in the forests; get ready to experience the force chaos in #Kannappa#HarHarMahadevॐ@themohanbabu @ivishnumanchu @Mohanlal #Prabhas @akshaykumar @realsarathkumar #MukeshRishi @mukeshvachan @MsKajalAggarwal… pic.twitter.com/gpkgux8s6f