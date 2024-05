விக்ரமின் தங்கலான் திரைப்படம் ஜூனில் வெளியீடு

An iconic talent, inspiring awe with grit and glory, delivering performances that defy expectations ❤️Happy Birthday @chiyaan #Thangalaan Awaiting your fiery presence on big screens! #HBDChiyaan @Thangalaan @beemji @GnanavelrajaKe #StudioGreen #JyotiDeshpande @jiostudios… pic.twitter.com/gflnUS1woV