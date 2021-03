சினிமா துளிகள்

மீண்டும் ‘அண்ணாத்த’ படப்பிடிப்பு; ரஜினி, நயன்தாரா நடித்த காட்சிகள் படமானது + "||" + Annaatthe’ shooting again; The film stars Rajini and Nayanthara in the lead roles

மீண்டும் ‘அண்ணாத்த’ படப்பிடிப்பு; ரஜினி, நயன்தாரா நடித்த காட்சிகள் படமானது