சினிமா துளிகள்

சாருஹாசன் நடித்த ‘தாதா 87' ரீமேக்கை எதிர்த்து வழக்கு + "||" + The case against the remake of ‘Dada 87’ starring Charuhasan

சாருஹாசன் நடித்த ‘தாதா 87' ரீமேக்கை எதிர்த்து வழக்கு