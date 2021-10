சினிமா துளிகள்

வெற்றிமாறனின் ‘விடுதலை’ படத்தில் கவுதம் மேனனுக்கு இப்படி ஒரு வேடமா? + "||" + Is there such a role for Gautham Menon in Vetrimaran's 'Viduthalai'?

வெற்றிமாறனின் ‘விடுதலை’ படத்தில் கவுதம் மேனனுக்கு இப்படி ஒரு வேடமா?