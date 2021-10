சினிமா துளிகள்

ஆந்திராவில் 100 சதவீத இருக்கைகளுடன் தியேட்டர்களுக்கு அனுமதி + "||" + Permission for theaters with 100 per cent seats in Andhra

ஆந்திராவில் 100 சதவீத இருக்கைகளுடன் தியேட்டர்களுக்கு அனுமதி