சினிமா துளிகள்

விஜய் கற்றுக் கொடுத்ததை இப்போதும் பின்பற்றுகிறேன் - பிரபல நடிகை + "||" + I still follow what Vijay taught me - famous actress

விஜய் கற்றுக் கொடுத்ததை இப்போதும் பின்பற்றுகிறேன் - பிரபல நடிகை