சினிமா துளிகள்

பாடலை பிரம்மாண்டமாக உருவாக்கிய ஷங்கர்... எத்தனை கோடி செலவு தெரியுமா? + "||" + Shankar who made the song great ... Do you know how many crores it cost?

பாடலை பிரம்மாண்டமாக உருவாக்கிய ஷங்கர்... எத்தனை கோடி செலவு தெரியுமா?