கணவரைப் புரிந்து கொண்டால் மகிழ்ச்சியாக வாழலாம்

வாழ்க்கை முறை

கணவரைப் புரிந்து கொண்டால் மகிழ்ச்சியாக வாழலாம் + "||" + You can live happily if you understand your husband

கணவரைப் புரிந்து கொண்டால் மகிழ்ச்சியாக வாழலாம்