மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 99.20 அடியாக குறைந்தது கால்வாய் பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறப்பு அதிகரிப்பு + "||" + Mettur dam water level was reduced to 99.20 feet Water opening up to canal irrigation

