இன்றைய முக்கிய செய்திகள்.. சில வரிகளில்.. 12-01-2026
LIVE
தினத்தந்தி 12 Jan 2026 9:37 AM IST (Updated: 12 Jan 2026 10:45 AM IST)
உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை இன்று நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வுகளை உடனுக்கு உடன் இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.
Live Updates
2026-01-12 04:07:31
- 12 Jan 2026 10:45 AM IST
சிபிஐ அலுவலகத்தில் ஆஜராக டெல்லி வந்தடைந்தார் விஜய்: சிபிஐ அலுவலகத்தில் விஜய் ஆஜர் ஆவதையொட்டி பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.
