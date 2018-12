மாவட்ட செய்திகள்

அனுமதியின்றி ஜல்லிக்கட்டு; ஒருவர் படுகாயம் மாடுகளை ஏற்றிவந்த சரக்கு வாகனங்கள் பறிமுதல் + "||" + Jallikattu without permission One person seized the cargo carrying cargo trucks

அனுமதியின்றி ஜல்லிக்கட்டு; ஒருவர் படுகாயம் மாடுகளை ஏற்றிவந்த சரக்கு வாகனங்கள் பறிமுதல்