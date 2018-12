மாவட்ட செய்திகள்

போளூரில் கருக்கலைப்பில் ஈடுபட்ட பெண் டாக்டர் சிக்கினார் - மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி நடவடிக்கை + "||" + A female doctor involved in abortion in Polur - the Chief Justice of the District activity

போளூரில் கருக்கலைப்பில் ஈடுபட்ட பெண் டாக்டர் சிக்கினார் - மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி நடவடிக்கை