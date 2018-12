மாவட்ட செய்திகள்

விருதுநகர் நான்கு வழிச்சாலையில் பல்லாயிரக்கணக்கான பட்டாசு தொழிலாளர்கள் போராட்டம் ஆலைகளை திறக்க நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல் + "||" + Firework workers struggle Open the plants Emphasis to take action

விருதுநகர் நான்கு வழிச்சாலையில் பல்லாயிரக்கணக்கான பட்டாசு தொழிலாளர்கள் போராட்டம் ஆலைகளை திறக்க நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல்