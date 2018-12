மாவட்ட செய்திகள்

கஜா புயலால் சேதமடைந்த பள்ளி கட்டிடங்களை விரைவில் சீரமைக்க வேண்டும் - தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி வலியுறுத்தல் + "||" + The school buildings should be rehabilitated by the Gaja storm - urging the primary school teacher coalition

கஜா புயலால் சேதமடைந்த பள்ளி கட்டிடங்களை விரைவில் சீரமைக்க வேண்டும் - தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி வலியுறுத்தல்