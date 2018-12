மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை நகரில் குண்டும், குழியுமான சாலைகளால் மக்கள் அவதி சீரமைக்க வலியுறுத்தல் + "||" + In the city of Tanjore Boulder and bumpy roads People are suffering

தஞ்சை நகரில் குண்டும், குழியுமான சாலைகளால் மக்கள் அவதி சீரமைக்க வலியுறுத்தல்